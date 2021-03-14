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Общество

Менеджер одной из псковских турфирм борется за титул «Мисс & Миссис Туризм»

14 марта 2021 года, 18:38

 Менеджер одной из псковских турфирм Наталья Гнутова борется за титул «Мисс & Миссис Туризм». Девушка уже вышла в полуфинал. Голосование за конкурсанток проходит здесь >>>

Менеджер одной из псковских турфирм борется за титул «Мисс & Миссис Туризм»
Наталья Гнутова
Фото с сайта конкурса

В своей анкете для конкурса Наталья Гнутова написала: «Всего год в туризме, но зато какой. За 2020 год мы прошли и огонь, и воду, и медные трубы! Целенаправленно шла в туризм по зову сердца, а не случая. Никогда не стою на месте, стараюсь совершенствоваться и развиваться. Люблю полёты, перелёты и путешествия-в них я чувствую себя живой! Качаю пресс смехом, и вас научу».

Конкурс проводит компания «Бьюти Тревел Профи» для поддержки необыкновенных представительниц туриндустрии и придания дополнительного позитива отрасли. Цель конкурса - определить самых интересных представительниц туриндустрии по итогам нескольких этапов соревнований и поддержать

В этом году за почётный титул боролись 274 девушки. В полуфинал вышли 17. По его итогам определят 15 финалисток, которые отправятся в Турцию, где с 10 по 14 апреля пройдёт финальный этап.

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