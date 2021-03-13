Продукты для приготовления блинов получили псковские пенсионеры. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, продуктовые наборы к Масленице на этой неделе получили те, кто подал заявки волонтерам на доставку продуктов на дом, а также пожилые люди, которые заказывали социальное такси.

«Волонтеры решили подарить всем, кто обратился в наш центр, масленичные продуктовые наборы, чтобы подарить людям праздничное настроение», - пояснил активист волонтерского центра партии Александр Андреев, добавив, что пожилым людям из-за пандемии приходится сидеть дома.

В набор вошли: яйца, сахар, молоко, мука.

Отметим, что оставить свою заявку на получение помощи можно по телефону горячей линии: 8 (800) 444 07 13 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.