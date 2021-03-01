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Политика

Губернатор поручил формировать штат социального городка в Пскове

1 марта 2021 года, 23:08

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил приступить и к формированию штата социального городка, сообщает пресс-служба администрации региона.

На совещании, посвященном вопросам строительства социального городка в Пскове глава региона отметил, что уже нужно определиться с кандидатурой руководителя. Это необходимо для того, чтобы уже на этапе строительства он принимал активное участие в создании учреждения. «Такой подход позволит заранее снять многие вопросы по организации работы социального городка», - отметил глава региона

Также он отметил, что необходимо реализовать объект в максимально короткие сроки. «Решение о выделении дополнительных средств председателем правительства РФ принято. Сейчас нам надо прорабатывать вопрос с Минтруда», — сказал Михаил Ведерников и поручил скорректировать график строительно-монтажных работ.

Глава региона отметил, что совещания по реализации этого проекта будут проводиться регулярно, с периодическим выездом на объект.

В настоящее время первоначальный проект социального городка доработан и прошел через госэкспертизу. Сметная стоимость увеличена почти на 100 млн рублей. По словам подрядчика, в январе работы шли в соответствии с графиком, в феврале — с опережением. «Мы будем стараться находиться в графике и дальше. Будем форсировать работы. Постараемся сдать объект раньше срока», — отметил представитель подрядной организации.

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