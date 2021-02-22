Псковича с татуировками и шрамами разыскивает полиция

Мужчину с татуировками и шрамами разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Разыскивается Рясенский Сергей Анатольевич, 1954 года рождения. Он проживал в Пскове в доме по улице Красноармейской. По имеющимся данным, 22 ноября 2020 года этот мужчина пропал без вести на территории областного центра.