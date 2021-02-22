Псковича с татуировками и шрамами разыскивает полиция

Мужчину с татуировками и шрамами разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Разыскивается Рясенский Сергей Анатольевич, 1954 года рождения. Он проживал в Пскове в доме по улице Красноармейской. По имеющимся данным, 22 ноября 2020 года этот мужчина пропал без вести на территории областного центра.
На момент исчезновения был одет: черная болоньевая куртка, брюки и полуботинки черного цвета, рубашка, свитер, черная вязаная шапка.
Приметы:на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170 - 175 сантиметров, волосы темно-русые, короткие с проседью.
Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении С.А.Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.