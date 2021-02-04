Объявлен аукцион на строительство выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове

Объявлен аукцион на строительство в Пскове выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история». Как следует из размещённых на сайте госзакупок документов, здание возведут на улице Кузбасской дивизии.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 238 млн 286 тыс. 928,41 рублей.

До начала строительства подрядчику будет нужно получить разрешение на проведение земляных работ и пройти другие согласования, разработать проект производства работ.

Далее предстоит построить здание, провести в нём все необходимые коммуникации, смонтировать системы вентиляции и пожаротушения, установить окна и двери, выполнить чистовую отделку.

Также подрядчик должен благоустроить территорию и смонтировать уличное освещение.

Завершить работы необходимо до 30 сентября 2021 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9:00 11 февраля, аукцион назначен на этот же день на 13:00.

На создание в Пскове парка «Россия — моя история» из резервного фонда Президента России были выделены 250 млн рублей. Экспозиция парка будет рассказывать, в том числе, об истории Псковской области.

Инициатором его создания выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На сегодняшний день по всей стране построены уже 23 таких парка.