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Культура

Объявлен аукцион на строительство выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове

4 февраля 2021 года, 13:45

Объявлен аукцион на строительство в Пскове выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история». Как следует из размещённых на сайте госзакупок документов, здание возведут на улице Кузбасской дивизии.

Объявлен аукцион на строительство выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове

Фото с сайта парков «Россия — моя история»

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 238 млн  286 тыс.  928,41 рублей.

До начала строительства подрядчику будет нужно получить разрешение на проведение земляных работ и пройти другие согласования, разработать проект производства работ.

Далее предстоит построить здание, провести в нём все необходимые коммуникации, смонтировать системы вентиляции и пожаротушения, установить окна и двери, выполнить чистовую отделку.

Также подрядчик должен благоустроить территорию и смонтировать уличное освещение.

Завершить работы необходимо до 30 сентября 2021 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9:00 11 февраля, аукцион назначен на этот же день на 13:00.

На создание в Пскове парка «Россия — моя история» из резервного фонда Президента России были выделены 250 млн рублей. Экспозиция парка будет рассказывать, в том числе, об истории Псковской области.

Инициатором его создания выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На сегодняшний день по всей стране построены уже 23 таких парка.

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