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Общество

До конца января энергетики представят план модернизации электросетей Псковской области

26 января 2021 года, 14:00

До конца января энергетики представят свою программу модернизацию электросетевого хозяйства Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в эфире одной из радиостанций 26 января, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что необходимо заменить провода на самые современные, которые при падении снега не рвутся. На сегодняшний день протяженность электросетей в Псковской области составляет 45 тысяч километров.

На программу модернизации потребуется 7,5 млрд рублей. «Будем обращаться за поддержкой в правительство», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор прокомментировал работу энергетиков во время непогоды. В новогодние праздники Псковская область попала под три циклона: ураган, ледяной дождь и налипание снега. В ликвидации последствий непогоды и восстановлении электроэнергии в псковской области было задействовано более 700 специалистов и около 200 единиц техники. Ни один человек не уезжал с места аварии, пока ремонтные работы не были закончены.

Кроме того, рассказал губернатор, поступало много жалоб на работу колл-центра. Специалисты грубили, не брали трубки или не могли дать информацию, когда будет восстановлено электроснабжение. «По всем обращением разбираются», - заверил Михаил Ведерников.

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