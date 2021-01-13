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Общество

К празднику Крещения в районе пляжа на реке Великой в Пскове оборудуют купель

13 января 2021 года, 17:56

К празднику Крещения Господня в районе городского пляжа на реке Великой в Пскове будет оборудована купель, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. 

К празднику Крещения в районе пляжа на реке Великой в Пскове оборудуют купель

Окунуться можно будет возле Мирожского монастыря с 22:00 18 января до 2:00 19 января, а также с 10:00 до 17:00 19 января.

К православной традиции в этом году присоединятся не все районы Псковской области. Так, газета «Порховский вестник» пишет, что освящения водного бытия и купели на реке Шелонь в Порхове с 18 на 19 января не будет. Администрация района объясняет это тяжелой эпидемиологической обстановкой в области.

А тем, кто все же решит поучаствовать в купании комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова напоминает, что окунаться следует только в специально оборудованных местах и под присмотром спасателей.

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