К празднику Крещения в районе пляжа на реке Великой в Пскове оборудуют купель

К празднику Крещения Господня в районе городского пляжа на реке Великой в Пскове будет оборудована купель, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Окунуться можно будет возле Мирожского монастыря с 22:00 18 января до 2:00 19 января, а также с 10:00 до 17:00 19 января.

К православной традиции в этом году присоединятся не все районы Псковской области. Так, газета «Порховский вестник» пишет, что освящения водного бытия и купели на реке Шелонь в Порхове с 18 на 19 января не будет. Администрация района объясняет это тяжелой эпидемиологической обстановкой в области.

А тем, кто все же решит поучаствовать в купании комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова напоминает, что окунаться следует только в специально оборудованных местах и под присмотром спасателей.