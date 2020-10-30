Останки более 30 детей обнаружили в массовом захоронении времен ВОВ

Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид). Уголовное дело возбудили в результате проверки обнаруженного массового захоронения узников Моглинского концлагеря и обычных мирных жителей, проживавших на оккупированной территории Псковской области.

В ходе расследования было проведено 10 раскопок, из которых извлекли останки 188 человек. Среди погибших были дети. Их останки нашли на 10-м раскопе в поселке Глоты.

Ранее о массовом захоронении было неизвестно. Из архивных источников следствие узнало, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан. При этом массовые расстрелы производились также в районе поселка Глоты и деревни Андрохово. О том, что было расстреляно гражданское население, говорят артефакты, найденные в ходе исследования.

В настоящее время проходят судебно-медицинские экспертизы.

Работа по фиксации и расследованию преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного населения, будет продолжена. Сотрудники СК России будут изучать архивные и научно-исторические данные для выявления лиц, возможно, причастных к совершению преступлений, и установлению всех обстоятельств произошедшего.