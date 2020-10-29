«Леруа Мерлен» открылся в Пскове 29 октября

«Мы получили все соответствующие разрешения и сразу открыли двери для любимых покупателей! Товары для ремонта и обустройства дома, дачи и сада ждут вас. Конечно, по самым доступным ценам «Леруа Мерлен», - говорится в сообщении.

«Леруа Мерлен» в Пскове открылся для посетителей, сообщается в соцсетях магазина.

Посетителям настоятельно рекомендуют использовать все средства индивидуальной защиты и соблюдать требования Роспотребнадзора и ВОЗ при посещении магазина. В свою очередь «Леруа Мерлен» делает все возможное, чтобы минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Проект по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове начали реализовывать во второй половине 2018 года. В него инвестировали около 800 млн рублей.

Работает новый гипермаркет ежедневно с 08:00 до 22:00 по адресу Рижский проспект, 94.