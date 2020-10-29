Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Леруа Мерлен» открылся в Пскове 29 октября

29 октября 2020 года, 10:03

«Леруа Мерлен» в Пскове открылся для посетителей, сообщается в соцсетях магазина.  

«Мы получили все соответствующие разрешения и сразу открыли двери для любимых покупателей! Товары для ремонта и обустройства дома, дачи и сада ждут вас. Конечно, по самым доступным ценам «Леруа Мерлен», - говорится в сообщении.

«Леруа Мерлен» открылся в Пскове 29 октября

Посетителям настоятельно рекомендуют использовать все средства индивидуальной защиты и соблюдать требования Роспотребнадзора и ВОЗ при посещении магазина. В свою очередь «Леруа Мерлен» делает все возможное, чтобы минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Проект по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове начали реализовывать во второй половине 2018 года. В него инвестировали около 800 млн рублей.

Работает новый гипермаркет ежедневно с 08:00 до 22:00 по адресу Рижский проспект, 94. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова
Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября
Россельхозбанк запустил новую цифровую систему для сделок на финансовых рынках
5 ноября запускают авиарейс из Пскова в Санкт-Петербург
Опубликован список крупных должников за газ в Псковской области
Схему деления Псковской области на 13 избирательных округов утвердили депутаты
Юрию Шматову присвоили звание «Почётный гражданин Псковской области»
Границы между Псковской и Новгородской областями утвердили псковские депутаты
За кражу мешка с деньгами островского почтальона отправили на обязательные работы

Комментарии

Авторизация
No comments
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус