Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября. Об этом сообщается в официальной группе обители в социальной сети «Вконтакте».

В течение недели монастырь будет закрыт на санитарные мероприятия. Связано это с тем, что в престольный праздник обитель посетило большое количество прихожан и паломников.

«Принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию, монастырь временно закрывается для приема паломников», - написали в группе.

Напомним, что в монастыре до сих пор действует один из четырех очагов распространения коронавируса.