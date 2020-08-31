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Общество / Здоровье

Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября

31 августа 2020 года, 09:18

Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября. Об этом сообщается в официальной группе обители в социальной сети «Вконтакте».

В течение недели монастырь будет закрыт на санитарные мероприятия. Связано это с тем, что в престольный праздник обитель посетило большое количество прихожан и паломников.

«Принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию, монастырь временно закрывается для приема паломников», - написали в группе.

Напомним, что в монастыре до сих пор действует один из четырех очагов распространения коронавируса.

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