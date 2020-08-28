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Культура

Виртуальный концертный зал в Невеле сделает доступными для жителей района выступления известных музыкантов

28 августа 2020 года, 20:22

В Невельском районе открылся виртуальный концертный зал на 40 мест. Как соощили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, создание виртуальных концертных залов — это проект министерства культуры РФ. Реализация этой программы направлена на приобщение жителей к лучшим образцам академического музыкального искусства.

Виртуальный зал оборудован на базе центральной районной библиотеки. В  церемонии открытия зала приняла участие председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева. Она зачитала поздравительный адрес первого заместителя Губернатора Псковской области Веры Емельяновой:

«Создание в России сети виртуальных концертных залов — это знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании открытого и единого культурного пространства. Дорогие друзья, теперь вы имеете уникальную возможность насладиться концертами известных музыкантов и профессиональных творческих коллективов, не выезжая из родного города».

Оборудование для оснащения культурной площадки было приобретено в рамках реализации в Псковской области регионального проекта «Цифровая культура» по направлению «Культура». Средства на эти цели в объеме 300 тысяч рублей выделены из консолидированного бюджета.

Напомним, что за два года в рамках нацпроекта «Культура» виртуальные залы были открыты в Пскове, Великих Луках и Острове.

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