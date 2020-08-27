В Опочке горит швейная фабрика

В Опочке произошло возгорание на местной швейной фабрике. Как сообщили «Псковсколй правде» очевидцы происшествия, «горит или цех, или фабрика».

По словам местных жителей, большая часть здания охвачена пламенем. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Тем не менее уже есть информация о пострадавших. Работникам предприятия пришлось прыгать из окон, спасаясь от огня.