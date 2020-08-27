Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Опочке горит швейная фабрика

27 августа 2020 года, 11:27

В Опочке произошло возгорание на местной швейной фабрике. Как сообщили «Псковсколй правде» очевидцы происшествия, «горит или цех, или фабрика».

В Опочке горит швейная фабрика
Пожарные уже прибыли
Фото очевидцев происшествия

По словам местных жителей, большая часть здания охвачена пламенем. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Тем не менее уже есть информация о пострадавших. Работникам предприятия пришлось прыгать из окон, спасаясь от огня.   

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района развитие системы социального партнёрства
Ниточка в женской сумке стала причиной пожара на фабрике в Опочке
Александр Седунов рассказал, что делать учителям в случае выявления у ребенка температуры
При пожаре на фабрике в Опочке пострадало три человека
Александр Нестерук: Ухудшается ситуация по заболеваемости коронавирусом в Пскове и Великих Луках
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Великих Луках, в результате которого погибло двое детей
Почему Себеж стал магнитом для переселенцев из мегаполисов?
Культовые фильмы о войне бесплатно покажут 2 сентября на 14 площадках Псковской области
Михаил Ведерников поручил проанализировать состояние участка дороги в Великих Луках, где погибли дети

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района