В поисках пропавшей в Псковском районе девочки задействованы парапланеристы

В поисках пропавшей в Псковском районе трёхлетней Варвары Поповой задействованы парапланеристы, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на старшего помощника следственного управления СУ СК России по Псковской области Антона Доброхотова.

По словам Антона Доброхотова, они с воздуха обследовали 50-километровый сектор поиска девочки. Также задействованы полиция, Росгвардия, МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтёрские организации и просто отзывчивые и неравнодушные люди. На месте работают кинологи, дно водоёмов обследуют водолазы, а местность с воздуха специалисты просматривают при помощи квадрокоптеров.

Антон Доброхотов отметил, что люди работают круглосуточно, применяется вся возможная техника.

Напомним, что Варя Попова пропала 23 мая в садоводческом товариществе «Кебь». На момент исчезновения девочка была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам 8-953-239-59-14, 8-900-996-45-16 или 112.