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Происшествия

В поисках пропавшей в Псковском районе девочки задействованы парапланеристы

26 мая 2020 года, 23:15

В поисках пропавшей в Псковском районе трёхлетней Варвары Поповой задействованы парапланеристы, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на старшего помощника следственного управления СУ СК России по Псковской области Антона Доброхотова.


В поисках пропавшей в Псковском районе девочки задействованы парапланеристы
Варя Попова
Фото ПАИ

По словам Антона Доброхотова, они с воздуха обследовали 50-километровый сектор поиска девочки. Также задействованы полиция, Росгвардия, МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтёрские организации и просто отзывчивые и неравнодушные люди. На месте работают кинологи, дно водоёмов обследуют водолазы, а местность с воздуха специалисты просматривают при помощи квадрокоптеров.

Антон Доброхотов отметил, что люди работают круглосуточно, применяется вся возможная техника.

Напомним, что Варя Попова пропала 23 мая в садоводческом товариществе «Кебь». На момент исчезновения девочка была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам 8-953-239-59-14, 8-900-996-45-16 или 112.

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