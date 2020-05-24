В Псковском районе ведутся поиски пропавшего трехлетнего ребенка (ФОТО)

23 мая около 21:00 в районе садового некоммерческого товарищества «Кебь» в Псковском районе пропал трехлетний ребенок. Как сообщает «Псковское агентство информации», последней раз девочку видела соседка. Пожилая женщина видела, как ребёнок уходит в сторону реки, но не придала этому значения, поскольку не знала, что девочка одна.