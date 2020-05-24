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Происшествия

В Псковском районе ведутся поиски пропавшего трехлетнего ребенка (ФОТО)

24 мая 2020 года, 13:00

23 мая около 21:00 в районе садового некоммерческого товарищества «Кебь» в Псковском районе пропал трехлетний ребенок. Как сообщает «Псковское агентство информации», последней раз девочку видела соседка. Пожилая женщина видела, как ребёнок уходит в сторону реки, но не придала этому значения, поскольку не знала, что девочка одна.


В Псковском районе ведутся поиски пропавшего трехлетнего ребенка (ФОТО)
Трехлетняя Варя
Фото ПАИ

Вчера ребенка искали жители поселка и волонтеры. Сегодня к поискам девочки подключились сотрудники МЧС, полицейские и неравнодушные местные жители. Аварийно-спасателная служба проводит водолазные работы.

Найти пропавшую девочку пока не удалось. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки Вари, просят позвонить по телефонам 8-953-239-59-14, 8-900-996-45-16 или 112.

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