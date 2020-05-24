В Псковском районе ведутся поиски пропавшего трехлетнего ребенка (ФОТО)

23 мая около 21:00 в районе садового некоммерческого товарищества «Кебь» в Псковском районе пропал трехлетний ребенок. Как сообщает «Псковское агентство информации», последней раз девочку видела соседка. Пожилая женщина видела, как ребёнок уходит в сторону реки, но не придала этому значения, поскольку не знала, что девочка одна.
Трехлетняя Варя
Фото ПАИ
Вчера ребенка искали жители поселка и волонтеры. Сегодня к поискам девочки подключились сотрудники МЧС, полицейские и неравнодушные местные жители. Аварийно-спасателная служба проводит водолазные работы.
Найти пропавшую девочку пока не удалось. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки Вари, просят позвонить по телефонам 8-953-239-59-14, 8-900-996-45-16 или 112.