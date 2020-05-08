«Псковская правда» начала сотрудничество с ведущим деловым изданием СЗФО

Редакции газеты «Псковская правда» и делового журнала «Эксперт Северо-Запад» договорились о сотрудничестве, в рамках которого предполагается обмен материалами, контактами, взаимодействие при подготовке публикаций. В результате журнал будет получать актуальную экономическую информацию из региона, а статьи «Псковской правды» найдут новых читателей в Петербурге и регионах СЗФО.

В рамках сотрудничества на сайте «Эксперта Северо-Запад» уже опубликован материал Светланы Синцовой «Очень длинные рубли», посвященный развитию интернет-торговли в регионе в условиях пандемии коронавируса.