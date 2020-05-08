«Псковская правда» начала сотрудничество с ведущим деловым изданием СЗФО

Редакции газеты «Псковская правда» и делового журнала «Эксперт Северо-Запад» договорились о сотрудничестве, в рамках которого предполагается обмен материалами, контактами, взаимодействие при подготовке публикаций. В результате журнал будет получать актуальную экономическую информацию из региона, а статьи «Псковской правды» найдут новых читателей в Петербурге и регионах СЗФО.
В рамках сотрудничества на сайте «Эксперта Северо-Запад» уже опубликован материал Светланы Синцовой «Очень длинные рубли», посвященный развитию интернет-торговли в регионе в условиях пандемии коронавируса.
«Как участник жюри журналистской премии Ассоциации СМИ Северо-Запада, постоянно читаю различные статьи в региональной прессе. И порой попадаются такие интересные сюжеты, что прямо хочется поддержать и добрым словом, и делом. Я, собственно, уже давно, на разных встречах, говорю, что регионалов надо поддерживать. В бумажном журнале сделать это непросто, а вот Online позволяет разные форматы, в том числе по представлению различных региональных тем. Первой стала «Псковская правда». Это не удивительно. Во-первых, очень люблю Псков и псковичей. Во-вторых - старейшее и популярнейшее СМИ в регионе. И в-третьих, что значительно облегчило коммуникации, главным редактором «Псковской правды» работает давний добрый друг «Эксперта Северо-Запад» Максим Андреев», - пояснил главный редактор журнала Дмитрий Глумсков.
Скриншот с сайта expertnw.com
Журнал «Эксперт Северо-Запад» входит в состав медиахолдинга «Эксперт». За 20 лет своего существования изданию удалось заслужить репутацию несомненного лидера российской деловой прессы. Журнал стал площадкой для конструктивного диалога между бизнесом, обществом и властью. Издание является информационным партнером крупнейших экономических форумов, значимых культурных, светских и спортивных мероприятий.