Митрополит Тихон рассказал, почему были запрещены богослужения на улице

В авторской программе Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас» митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал, почему были запрещены богослужения на прихрамовых территориях.

Он напомнил, что изначально губернатор Псковской области Михаил Ведерников издал Указ, в котором разрешил богослужения на прихрамовых территориях в дни больших православных праздников. Для этого были подготовлены звукоусилительная аппаратура, престолы, иконы, определена расстановка людей.

Но уже во время первого богослужения, рассказал митрополит Тихон, не все священники исполнили Указ, и по-прежнему проводили службы в переполненных храмах. При этом они отказывались переводить службы на улицу.

В результате главный санитарный врач области был вынужден запретить богослужения с участием прихожан, а губернатор внёс соответствующие поправки в Указ.

«Эти люди, гиперблагочестивые, они лишили богослужений в страстную неделю и на Пасху — служили только священники», - подчеркнул митрополит Тихон.