До конца апреля приостановлены авиаперелёты из Пскова. Такое решение приняла администрация Псковской области совместно с авиакомпанией «Азимут» в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Самолеты из Пскова в Москву не будут летать по 29 апреля включительно, в Сочи - по 28 апреля.

Решение о возобновлении полётов будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.

По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию. Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг. Кроме того, 25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф. Можно оформить авиабилеты вместе с таксами, дополнительным багажом, местом в самолете, спецпитанием. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года.