Михаил Ведерников исполнил мечту юного псковича и подарил ему рыцарские доспехи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осуществил еще одно новогоднее желание маленького псковича, о котором он узнал на благотворительной «Елке желаний» в Кремле. Семилетний Даниил Викторов, оставшийся без попечения родителей, хотел увидеть рыцарей.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, глава региона организовал для мальчика настоящий исторический праздник в Псковский кремль. Вместе с ребенком на праздник отправились и его друзья — другие воспитанники псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Дети пообщались с рыцарем, который рассказал им о том, как изготавливалась кольчуга, каким было вооружение. Реконструктор также показал ребятам, как непросто было подготовиться к бою. Оказалось, что без помощи рыцарю было не обойтись — самостоятельно тот не мог даже одеться. Удивило Даню и то, насколько тяжелыми оказались доспехи и оружие. Но мальчик захотел сам примерить шлем, чтобы почувствовать себя настоящим рыцарем.

Участников праздника угостили блюдами, приготовленными по средневековым рецептам. Затем для малышей было организовано фаер-шоу.

Даниил Викторов поблагодарил Михаила Ведерникова за яркий и запоминающийся праздник. Михаил Ведерников вручил мальчику сертификат на посещение пяти фестивалей исторической реконструкции в этом году, а также специально изготовленный для него рыцарский костюм с мечом и щитом.