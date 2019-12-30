Ключи от 60 квартир в новостройках Пскова будут вручены детям-сиротам в начале 2020 года

Администрация Пскова приобрела более 60 квартир в новостройках города для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитете по социальной защите Псковской области.

Дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией. В настоящее время жилье полностью готово к заселению. В помещениях установлены газовые и электрические плиты, сантехника, поклеены обои.

Ключи новоселам будут выданы в начале следующего года.

Ранее в Пскове жилыми помещениями уже обеспечены 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартиры дети-сироты получают по договорам специализированного найма жилого помещения. По истечении пяти лет с ними будут заключены договоры социального найма. В последующем они смогут приватизировать жилье и стать его собственниками.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно обращал внимание на федеральном уровне на необходимость дополнительной поддержки для приобретения жилья для данной категории. В Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, числится свыше 2,3 тыс человек. Из них порядка 1,7 тыс человек в возрасте от 18 лет и старше. За последние шесть лет лицам из числа детей-сирот предоставлено 855 жилых помещений.