Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ключи от 60 квартир в новостройках Пскова будут вручены детям-сиротам в начале 2020 года

30 декабря 2019 года, 16:25

Администрация Пскова приобрела более 60 квартир в новостройках города для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитете по социальной защите Псковской области.

Дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией. В настоящее время жилье полностью готово к заселению. В помещениях установлены газовые и электрические плиты, сантехника, поклеены обои.

Ключи новоселам будут выданы в начале следующего года.

Ранее в Пскове жилыми помещениями уже обеспечены 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартиры дети-сироты получают по договорам специализированного найма жилого помещения. По истечении пяти лет с ними будут заключены договоры социального найма. В последующем они смогут приватизировать жилье и стать его собственниками.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно обращал внимание на федеральном уровне на необходимость дополнительной поддержки для приобретения жилья для данной категории. В Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, числится свыше 2,3 тыс человек. Из них порядка 1,7 тыс человек в возрасте от 18 лет и старше.  За последние шесть лет лицам из числа детей-сирот предоставлено 855 жилых помещений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Выходцы из Восточной Африки пытались незаконно пересечь границу в Печорском районе
Сергей Пайст обещал не допустить сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники
Псковичей призвали участвовать в разработке памятного знака ЮНЕСКО в Пскове
Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора по обращению с ТКО
Ребят из многодетных семей с Новым годом поздравили полицейские
В Локнянском районе введен карантин по бешенству
Псковский омбудсмен обсудил с представителями соцзащиты вопросы обеспечения прав жителей Опочецкого района на социальное обслуживание
Михаил Ведерников: Мы не пойдем по пути смены регоператора по обращению с ТБО
Правильно выбирать место для фейерверка советуют псковские спасатели

Комментарии

Авторизация
No comments
100 ярких фактов 2019 года

Общество
30 декабря 10:26

100 ярких фактов 2019 года

Что обсуждала, за чем следила, чем восхищалась Псковская область в уходящем году
Жить будем до 80 лет и дальше

Общество
28 декабря 11:05

Жить будем до 80 лет и дальше

Новых медиков – 142, мест в детских садах - 1320, денег на завершение социального городка – 395 миллионов рублей, ФАПов – 13 вместо 11

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Общество / Образование
27 декабря 12:37

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Перед этим были три месяца тренировок и стертые в мозоли руки