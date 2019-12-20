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Транспорт

В Псковскую область поступило 23 машины для тушения лесных пожаров

20 декабря 2019 года, 16:02

Подразделения Противопожарного лесного центра получили 23 новых машин для предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Так много техники для тушения лесных пожаров в Псковскую область поступило впервые.

В Псковскую область поступило 23 машины для тушения лесных пожаров
Новые машины будут задействованы в патрулировании лесов.
Фото пресс-службы администрации области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, это три автоцистерны на базе «Урал», девять грузопассажирских автомобилей «УАЗ», пять малых лесопатрульных комплексов на базе «ГАЗ Егерь», три авторемонтных мастерских на базе «ГАЗ», два гусеничных снегоболотохода и гусеничный трактор. Техника направлена в Псков, Опочку, Невель, Бежаницы и Струги Красные.

В Псковскую область поступило 23 машины для тушения лесных пожаров
Новая техника позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе.
Фото пресс-службы администрации области.

Новые машины будут задействованы в патрулировании лесов, доставке людей и противопожарного оборудования к очагам возгорания, аварийно-спасательных работах на месте пожара, в том числе в труднодоступной местности. А трактором будут опахивать земли, уже охваченные огнем, и в профилактических целях.

В Псковскую область поступило 23 машины для тушения лесных пожаров
Так много техники для тушения лесных пожаров в Псковскую область поступило впервые.
Фото пресс-службы администрации области.

Как отметил Председатель Комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов, новая техника позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе:

- Благодаря техническому перевооружению будет обеспечена эффективная профилактика и оперативная борьба с возгораниями в лесах. На каждый вызов мы сможем отвечать увереннее, быстрее и с меньшим риском.

В этом году в рамках нацпроекта «Экология» регион уже получил автоцистерну, колесные тракторы и лесопатрульные комплексы. Всего в 2019 году в рамках этого нацпроекта Псковская область получила около 90 миллионов рублей.

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