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Общество

В Пскове разработают алгоритмы воздействия на должников за коммуналку

16 декабря 2019 года, 16:02

Управляющие компании Пскова выступили с предложением о выработке новых механизмов взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом представители управляющих организаций заявили на совещании в администрации Пскова по вопросу взаимодействия с поставщиками ресурсов 16 декабря, пишет ПАИ. 

На прошлой неделе губернатор Михаил Ведерников провел совещание с управляющими компаниями, на котором обсуждалась проблема взаимоотношения жильцов, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, в частности, по вопросам нормативов по ЖКУ и необходимости установки счетчиков. Руководители управляющих компаний отметили, что сегодня в Пскове сложилась такая ситуация, что даже те, у кого есть счётчики, платят по нормативу. В результате невозможно в полном объеме взыскать плату с граждан, компании становятся заложниками ситуации. В частности, руководитель управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков отметил, что есть те, кто намеренно пользуется сложившейся ситуацией и не оплачивает расходы за ЖКУ по счетам. Он также добавил, что из-за того, что некоторые псковичи не платят за ЖКУ, страдают те горожане, которые своевременно и полностью оплачивают услуги по счетам.

Все руководители управляющих компаний Пскова отметили, что выступают за справедливость в расчетах и оплате между всеми действующими лицами: гражданами – управляющими компаниями – ресурсоснабжающими организациями. А потому предложили выработать новые единые механизмы по взысканию долгов за ЖКУ. Как пояснил по итогам встречи глава администрации Пскова Александр Братчиков, в ближайшее время будет составлено соответствующее предложение на имя губернатора с конкретными алгоритмами воздействия на должников.

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