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Общество

Завтра в Пскове пройдёт осенний слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы»

20 ноября 2019 года, 12:34

В четверг, 21 ноября, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» при поддержке Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области проведёт яркое бизнес-событие осени – Псковский межрегиональный слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы».

Завтра в Пскове пройдёт осенний слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы»
Главной целью слёта является поиск возможностей привлечения эффективных инструментов негосударственного сектора для реализации программ поддержки социального предпринимательства в контексте действия приоритетных национальных проектов.

В рамках деловой программы состоятся сессии Фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов, крупнейшей краудфандинговой платформы Планета.ру, Лаборатория Успеха - площадка по обмену опытом от успешных социальных предпринимателей, бизнес-игра «Добрый бизнес», выездные сессии на успешные площадки социальных предпринимателей, работающих в регионе и многое другое.

На слёт зарегистрировались представители региональных органов власти и муниципальных образований Псковской области, бизнеса, российских фондов, некоммерческих организаций, российского экспертного сообщества, а также социальные предприниматели и социальные инвесторы.

На второй день традиционно состоится Форум социальных предпринимателей Псковской области, на котором будут подведены итоги и состоится награждение победителей регионального этапа V Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». В Псковской области Конкурс проводится в третий раз. С каждым годом количество желающих принять участие в Конкурсе неуклонно растет.

Отметим, что в 2019 году в Форуме социальных предпринимателей приняло участие около 100 человек. В этом году количество уже зарегистрировавшихся – 140.

 Контактные телефоны: +7(911)3610282, +7(953)2468820.

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