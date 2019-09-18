Четырёхдневное путешествие по Псковской области началось у школьников из Калуги и Тулы

В Псковскую область прибыла первая группа школьников по культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки» в рамках национального проекта «Культура». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В экскурсионной группе около 40 школьников из Калуги и Тулы в возрасте от 13 лет. Это учащиеся калужского колледжа культуры и искусства, а также общеобразовательных школ городов Калуга и Тула — победители различных олимпиад, творческих соревнований, конкурсов и фестивалей.

В этом году для детей разработан 4-дневный маршрут «Духовные истоки», в который вошли наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Новгорода, Пскова, Пушкинских Гор, Изборска, Печор. Большую часть времени ребята проведут именно в Псковской области.

Всего в этом году Псковскую область посетят 1,1 тыс школьников из разных субъектов РФ.

Напомним, впервые Псковская область принимала детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С тех пор турбюро «Континент» и газета «Псковская правда» для школьников, посетивших Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма, проводят конкурс #ВСЕВПСКОВ. За лучшее эссе, рисунок и селфи по мотивам псковских впечатлений можно выиграть семейный тур или смартфон.