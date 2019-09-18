Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Четырёхдневное путешествие по Псковской области началось у школьников из Калуги и Тулы

18 сентября 2019 года, 14:59

В Псковскую область прибыла первая группа школьников по культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки» в рамках национального проекта «Культура». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В экскурсионной группе около 40 школьников из Калуги и Тулы в возрасте от 13 лет. Это учащиеся калужского колледжа культуры и искусства, а также общеобразовательных школ городов Калуга и Тула — победители различных олимпиад, творческих соревнований, конкурсов и фестивалей.

В этом году для детей разработан 4-дневный маршрут «Духовные истоки», в который вошли наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Новгорода, Пскова, Пушкинских Гор, Изборска, Печор. Большую часть времени ребята проведут именно в Псковской области.

Всего в этом году Псковскую область посетят 1,1 тыс школьников из разных субъектов РФ.

Напомним, впервые Псковская область принимала детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С тех пор турбюро «Континент» и газета «Псковская правда» для школьников, посетивших Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма, проводят конкурс #ВСЕВПСКОВ. За лучшее эссе, рисунок и селфи по мотивам псковских впечатлений можно выиграть семейный тур или смартфон.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка Марина Борисенкова взяла «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию
Жители более пятидесяти домов Невеля получили возможность подключиться к природному газу
Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения моста в Себежском районе
Делегация Псковской области примет участие в международном форуме «Хлеб, ты – мир!»
ОСАГО подешевело в Псковской области на 244 рубля с начала 2019 года
Андрей Турчак о приговоре актёру Павлу Устинову: Вопиющая несправедливость
В центре внимания на «Дне скобаря» будут традиции псковского кузнечного дела
На «Заборе трезвости» в Новосокольниках можно оставить свой призыв водителям
Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Да мы же пенсионеры!

Культура / Фестиваль
16 сентября 14:12

Да мы же пенсионеры!

Праздник любви к земле и изобилия в этом году принимал Палкинский район (ФОТО)
От Василёва до Донцовой

Культура / Литература
13 сентября 09:03

От Василёва до Донцовой

Историческое расследование с фотографиями столетней давности ведут в краеведческой библиотеке Пскова — помочь может каждый
На 300 тысяч больше

Культура / Литература
11 сентября 10:32

На 300 тысяч больше

Жители Усвят первыми пошли в электронную читалку