Избирательные участки в Пскове и районах проверят с помощью техники и собак

В период подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября псковские полицейские вместе с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в период подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 600 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.