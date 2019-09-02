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Политика

Избирательные участки в Пскове и районах проверят с помощью техники и собак

2 сентября 2019 года, 17:55

В период подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября псковские полицейские вместе с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в период подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 600 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

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