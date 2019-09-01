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Культура

В Пскове в День знаний у Дома офицеров и в Финском парке развернётся широкий праздник

1 сентября 2019 года, 09:08

В воскресенье, 1 сентября, в Пскове на нескольких площадках пройдут праздничные мероприятия для школьников, их родителей и студентов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Дом офицеров» приглашает псковичей на праздник «Прощай лето - здравствуй школа!». С 11.00 до 16.00 в сквере у Дома офицеров участники праздника смогут поиграть в любимые игры «Резиночка», «Классики» и «Ручеек», посоревноваться на «Веселых стартах», покататься на аттракционах и попробовать сладкое угощение. В 13.00 состоится концерт детских и взрослых коллективов учреждения. Свое мастерство зрителям покажут детская вокальная студия «Позитив» и молодежный театр «Гротеск». Интерактивной программой юных зрителей порадует артист Виталий Зубков.

Для первокурсников Псковского государственного университета в Финском парке с 11.00 до

18.00 пройдет масштабный день знакомства с вузом. Новоиспеченные студенты смогут записаться в творческие и спортивные коллективы, стать волонтером, вступить в профсоюз, найти друзей среди иностранных студентов и примерить их национальные костюмы.

Для гостей праздника также будут работать фотозона и аквагрим. Все участники праздника получат «зачетные книжки» с названиями интерактивных площадок. Студенты, прошедшие по всем площадкам и подтвердившие свое участие в них отметками, получат сувениры.

Отдельную площадку представит Псковский городской молодежный центр. В этот день вместе со студентами ПсковГУ он отметит свой 9-й день рождения. Для молодежи будут организованы интерактивные площадки по профориентации и досугу, интеллектуальные игры с призами и фотосессиями.

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