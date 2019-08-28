После серии пенальти футболисты клуба «Псков-747» одержали победу на первенстве России

Юношеская команда «Псков-747» стала победителем зонального этапа Первенства России, который проходил с Санкт-Петербурге с 22 по 27 августа. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, в серии пенальти псковские футболисты выиграли со счётом 4:3. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками турнира стали двенадцать команд Северо-Западного региона.

По итогам этапа два участника команды «Псков-747» стали лауреатами турнира. Это бомбардир Александр Коренблюм и игрок Антон Паранин.

«Теперь псковская команда будет представлять Северо-Запад на Первенстве России по футболу среди юношеских команд», - уточнил президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов.