Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

После серии пенальти футболисты клуба «Псков-747» одержали победу на первенстве России

28 августа 2019 года, 09:44

Юношеская команда «Псков-747» стала победителем зонального этапа Первенства России, который проходил с Санкт-Петербурге с 22 по 27 августа. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, в серии пенальти псковские футболисты выиграли со счётом 4:3. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками турнира стали двенадцать команд Северо-Западного региона.

По итогам этапа два участника команды «Псков-747» стали лауреатами турнира. Это бомбардир Александр Коренблюм и игрок Антон Паранин.

«Теперь псковская команда будет представлять Северо-Запад на Первенстве России по футболу среди юношеских команд», - уточнил президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Навыки в рукопашном бою и захвате врага продемонстрируют псковские военнослужащие 31 августа
Недоделанную костяную рукоять, датированную XVII веком, нашли псковские археологи
Тела с разрубленными головами нашли на месте пожара в Острове: подозреваемый задержан
Жителей и гостей Пскова предупредили о закрытии улицы Яна Фабрициуса на трёхмесячный ремонт
Участниками эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» станут жители Псковской области
Великолукская лучница Ника Снеткова взяла «серебро» первенства мира в Мадриде
Сотрудники «Экопрома» наладили хорошую работу по вывозу мусора с острова Залита
Более 60 сельских спортзалов отремонтировали в Псковской области
В 2021 году в Псковской области появятся два мобильных кванториума

Комментарии

Авторизация
No comments
ЗОЖ здорового человека

Спорт
27 августа 09:59

ЗОЖ здорового человека

«Псковская правда» выяснила, как взрослые и дети понимают здоровый образ жизни
Сила и любовь

Спорт / Соревнования
26 августа 17:00

Сила и любовь

Чемпионат мира по пауэр-вокрауту прошел в Пскове
ТОП-5 псковских юниоров

Спорт / Рекорды
21 августа 09:00

ТОП-5 псковских юниоров

Кому предстоит штурмовать мировые первенства в ближайшие годы