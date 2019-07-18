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Общество

В древних храмах и монастырях Псковщины наведут порядок благодаря 200 добровольцам

18 июля 2019 года, 17:53

Более 200 человек примут участие в благоустройстве исторических объектов и объектов культурного наследия Печор и Изборска в рамках проекта «Волонтеры наследия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Добровольцы наследия отправятся в Псковскую область 15 июля и пробудут там два месяца.

Их основная задача – помочь привести в порядок древние храмы и монастыри Псковщины.

Днем добровольцы смогут попробовать себя в роли столяров, плотников, маляров, фермеров, строителей, авторов элементов малой архитектуры и даже ландшафтных дизайнеров.

Вечером каждый может выбрать для себя занятие по душе: вокал, современные и классические танцы, театр, декоративно-прикладное искусство, кулинария, народные игры, познавательные квесты, концерты, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, гимнастика, беседа с батюшкой или просто посиделки у костра с друзьями на свежем воздухе.

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