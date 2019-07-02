Машинист и его помощник погибли в столкновении поезда с грузовиком под Себежом

В понедельник,1 июля, в 12:00 на перегоне Заваруйка — Себеж (Псковская область) водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сигнализация в этот момент действовала исправно и запрещала проезд автотранспорта. Машинист пытался затормозить, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.
Водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд
Фото из социальных сетей
Как сообщают очевидцы в соцсетях, грузовик вёз железобетонные блоки, удар поезда пришёлся по этим блокам. В результате локомотив поезда оказался искорёжен, а грузовик почти не пострадал. Машинист поезда погиб на месте аварии, помощник машиниста был госпитализирован в тяжелом состоянии, но скончался в больнице. Также пострадали трое работников, находившихся в поезде. Водитель автомобиля также остался жив.
Водитель грузовика остался жив
Фото из социальных сетей
Следственный отдел МВД России Себежского муниципального отдела возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В настоящее время водитель грузовой автомашины задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.