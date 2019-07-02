Машинист и его помощник погибли в столкновении поезда с грузовиком под Себежом

В понедельник,1 июля, в 12:00 на перегоне Заваруйка — Себеж (Псковская область) водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сигнализация в этот момент действовала исправно и запрещала проезд автотранспорта. Машинист пытался затормозить, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.



Как сообщают очевидцы в соцсетях, грузовик вёз железобетонные блоки, удар поезда пришёлся по этим блокам. В результате локомотив поезда оказался искорёжен, а грузовик почти не пострадал. Машинист поезда погиб на месте аварии, помощник машиниста был госпитализирован в тяжелом состоянии, но скончался в больнице. Также пострадали трое работников, находившихся в поезде. Водитель автомобиля также остался жив.