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Происшествия

Машинист и его помощник погибли в столкновении поезда с грузовиком под Себежом

2 июля 2019 года, 12:54

В понедельник,1 июля, в 12:00 на перегоне Заваруйка — Себеж (Псковская область) водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сигнализация в этот момент действовала исправно и запрещала проезд автотранспорта. Машинист пытался затормозить, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.

Машинист и его помощник погибли в столкновении поезда с грузовиком под Себежом
Водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд
Фото из социальных сетей

Как сообщают очевидцы в соцсетях, грузовик вёз железобетонные блоки, удар поезда пришёлся по этим блокам. В результате локомотив поезда оказался искорёжен, а грузовик почти не пострадал. Машинист поезда погиб на месте аварии, помощник машиниста был госпитализирован в тяжелом состоянии, но скончался в больнице. Также пострадали трое работников, находившихся в поезде. Водитель автомобиля также остался жив.

Машинист и его помощник погибли в столкновении поезда с грузовиком под Себежом
Водитель грузовика остался жив
Фото из социальных сетей

Следственный отдел МВД России Себежского муниципального отдела возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В настоящее время водитель грузовой автомашины задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

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