Как стать участником «Бессмертного полка», напомнили жителям Псковской области

Жители Псковской области вновь встанут в «Бессмертный полк» 9 мая, чтобы почтить память, погибших на войне, тружеников тыла и ветеранов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковичи с фотографиями своих родственников, которых коснулась война, пройдут от площади Ленина до Зелёного театра.

Участником акции может стать любой желающий. Для этого необходимо иметь табличку с фотографией своего героя и прийти 9 мая на место сбора (Псков, площадь Ленина, дом 1, за Центром семьи).

Шествие «Бессмертного полка» начнётся сразу после Парада Победы.

Напомним, размеры штендера должны быть в форма А4 или А3. Если фото родственника не сохранилась, на табличку можно нанести Ф.И.О. ветерана и указать краткие биографические сведения.