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Эстафета «Псковской правды»

«Экокабель» выдвинул сразу две команды для участия в Эстафете «Псковской правды»

15 апреля 2019 года, 14:11

Сразу две заявки от корпоративных команд производственно-торговой компании «Экокабель» поступило в редакцию «Псковской правды» на участие в легкоатлетической Эстафете ко Дню Победы.

Регистрация на Эстафету «Псковской правды» ко Дню Победы продолжается.
Фото Андрея Степанова.
«В этом году мы побежим второй раз. Вопрос участвовать в Эстафете или нет, не стоял. Желающих было много, люди начали записываться уже с зимы. Но сформировали только 2 команды по 5 человек. Ведь кто-то должен работать, - улыбаясь говорит капитан команды ООО «Экокабель» Дмитрий Захаров. - Мы весь год активно тренируемся, помимо футбольной команды, в этом году создали ещё хоккейную. В этих направлениях нас активно поддерживает наш директор Павел Евдокименков. Надеемся на победу. Но главное – участие. Это знак огромной благодарности нашим ветеранам».

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

СПРАВКА

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальный партнер:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

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