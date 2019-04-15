«Экокабель» выдвинул сразу две команды для участия в Эстафете «Псковской правды»

Сразу две заявки от корпоративных команд производственно-торговой компании «Экокабель» поступило в редакцию «Псковской правды» на участие в легкоатлетической Эстафете ко Дню Победы.
Сразу две заявки от корпоративных команд производственно-торговой компании «Экокабель» поступило в редакцию «Псковской правды» на участие в легкоатлетической Эстафете ко Дню Победы.
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальный партнер:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
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