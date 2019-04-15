«Экокабель» выдвинул сразу две команды для участия в Эстафете «Псковской правды»

Сразу две заявки от корпоративных команд производственно-торговой компании «Экокабель» поступило в редакцию «Псковской правды» на участие в легкоатлетической Эстафете ко Дню Победы .

«В этом году мы побежим второй раз. Вопрос участвовать в Эстафете или нет, не стоял. Желающих было много, люди начали записываться уже с зимы. Но сформировали только 2 команды по 5 человек. Ведь кто-то должен работать, - улыбаясь говорит капитан команды ООО «Экокабель» Дмитрий Захаров. - Мы весь год активно тренируемся, помимо футбольной команды, в этом году создали ещё хоккейную. В этих направлениях нас активно поддерживает наш директор Павел Евдокименков. Надеемся на победу. Но главное – участие. Это знак огромной благодарности нашим ветеранам».

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).