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Эстафета «Псковской правды»

Сотрудники детского сада первыми подали заявку на Эстафету «Псковской правды»

10 апреля 2019 года, 15:59

В редакцию «Псковской правды» поступила первая заявка от корпоративной команды на участие в легкоатлетической Эстафете ко Дню Победы. Женскую команду в составе 8 человек зарегистрировали сотрудники детского сада компенсирующего вида №17.

Регистрация на Эстафету «Псковской правды» ко Дню Победы уже началась.
Фото Андрея Степанова.
«Мы будем участвовать в Эстафете уже в четвертый раз, - рассказала капитан команды Наталия Лысюк. – В нашем активе уже есть второе место. В команде воспитатели и учителя-дефектологи. Состав немного меняется от года к году, но основной костяк остается неизменным».

По словам капитана, команда уже начала тренировки:

«У нас замечательный инструктор по физкультуре Иванов Антон Вячеславович, редкая вещь – мужчина в детском саду. Раза три в неделю мы бегаем вокруг детского сада. Инструктор выстругал для нас эстафетную палочку, тренируемся правильно ее передавать».

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Справка

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

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