Сотрудники детского сада первыми подали заявку на Эстафету «Псковской правды»

В редакцию «Псковской правды» поступила первая заявка от корпоративной команды на участие в легкоатлетической Эстафете ко Дню Победы. Женскую команду в составе 8 человек зарегистрировали сотрудники детского сада компенсирующего вида №17.
В редакцию «Псковской правды» поступила первая заявка от корпоративной команды на участие в легкоатлетической Эстафете ко Дню Победы. Женскую команду в составе 8 человек зарегистрировали сотрудники детского сада компенсирующего вида №17.
По словам капитана, команда уже начала тренировки:
«У нас замечательный инструктор по физкультуре Иванов Антон Вячеславович, редкая вещь – мужчина в детском саду. Раза три в неделю мы бегаем вокруг детского сада. Инструктор выстругал для нас эстафетную палочку, тренируемся правильно ее передавать».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
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