Система фотовидеофиксации «Перекресток» и «умные счётчики» появятся в Великих Луках

Псковская область заключила соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соглашение о цифровизации на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» подписали 9 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и глава Великих Лук Николай Козловский.

В рамках проекта предусмотрено внедрение «умных счётчиков», организации энергоэффективного городского освещения, автоматизированной системы управления светофорными объектами, системы фотовидеофиксации «Перекресток», создание публичных Wi-Fi сетей и внедрение цифрового мониторинга и контроля уборки города. На эти цели выделят более 178 миллионов рублей.

Глава Минстроя выразил уверенность, что совместная работа даст положительный толчок в развитии цифровизации муниципалитетов и позволит обеспечить развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах, его модернизацию и внедрение современных технологий в ЖКХ.