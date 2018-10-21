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Транспорт

Движение по улице Л.Толстого в Пскове будет закрыто

21 октября 2018 года, 09:04


Полиция информирует об изменении в организации движения автотранспорта в областном центре.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях с 16 по 26 октября в Пскове закрывается движение автотранспорта по улице Л.Толстого на участке от улицы Металлистов до Иркутского переулка.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову обращается к водителям транспортных средств с просьбой учесть данную информацию при планировании поездок и выборе путей объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков


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