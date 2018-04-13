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Эстафета «Псковской правды»

«Псковская правда» запустила посвященный эстафете спецраздел на своем сайте

13 апреля 2018 года, 13:47

«Псковская правда» открыла регистрацию участников легкоатлетической эстафеты, которая традиционно проходит в канун 9 мая в Пскове. Оставить заявку можно на сайте издания в новом спецразделе, посвященном старейшему и наиболее массовому спортивному соревнованию региона.


Новый спецраздел на сайте «Псковская правда» посвятила эстафете

Открыв спецраздел, можно узнать историю эстафеты, познакомиться с маршрутами, найти ответы на наиболее популярные вопросы, увидеть самые яркие моменты эстафеты прошлых лет, запечатленные на фото и видео. И конечно, оставить заявку на участие.

Эстафета пройдёт 3 мая и соберёт вместе школьников, студентов, силовиков, представителей предприятий области, семейные команды в память Великой Победы.

Напомним, Псковская область – одна из немногих в России, где традиция проведения эстафеты ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком» 

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги»

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»

«Везёт» сервис заказа такси

ОАО «Псковский хлебокомбинат»

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