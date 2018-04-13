«Псковская правда» запустила посвященный эстафете спецраздел на своем сайте

«Псковская правда» открыла регистрацию участников легкоатлетической эстафеты, которая традиционно проходит в канун 9 мая в Пскове. Оставить заявку можно на сайте издания в новом спецразделе , посвященном старейшему и наиболее массовому спортивному соревнованию региона.

Открыв спецраздел, можно узнать историю эстафеты, познакомиться с маршрутами, найти ответы на наиболее популярные вопросы, увидеть самые яркие моменты эстафеты прошлых лет, запечатленные на фото и видео. И конечно, оставить заявку на участие.

Эстафета пройдёт 3 мая и соберёт вместе школьников, студентов, силовиков, представителей предприятий области, семейные команды в память Великой Победы.

Напомним, Псковская область – одна из немногих в России, где традиция проведения эстафеты ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.