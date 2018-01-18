Чучело Масленицы хотят сжечь на Октябрьской площади

Масленичные гуляния в этом году состоятся в Пскове 18 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На празднике планируется задействовать 4 сцены: центральная расположится на Октябрьской площади у главпочтамта, напротив нее, у памятника княгине Ольге, будет организована сцена для благотворительной акции блинного аукциона. Еще две сцены будут установлены около здания ПсковГУ на улице Советской и около центральной аптеки на Октябрьском проспекте.

Праздничную программу подготовит Городской культурный центр Пскова. На сценических площадках будут задействованы творческие коллективы учреждений культуры областного центра. Сожжение масленичного чучела предполагается на Октябрьской площади.

Народная ярмарка развернется на улице Советской от ЦУМа до сцены у корпуса ПсковГУ и на Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Некрасова. В ярмарке примут участие ремесленники, мастера народных промыслов и предприятия общественного питания, которые будут радовать горожан и гостей Пскова блинами с разнообразными начинками и другими угощениями.