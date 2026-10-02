В Пскове продлили ограничение движения на участке улицы Кузнецкой

В Пскове продлевается ограничение движения в районе улицы Кузнецкой, 33. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной стала производственная необходимость.

Ограничение связано с дорожными работами у строящейся гостиницы Cosmos Smart. Ранее планировалось, что одна полоса проезжей части в районе данного объекта будет закрыта с 8 по 30 сентября. Теперь этот срок продлен до 30 октября.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, следить за дорожными знаками и заранее продумывать пути объезда. В администрации Пскова принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили за понимание.