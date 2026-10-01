Проезд на улице Байкова в Пскове перекрыли для транспорта до 7 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Проезд на улице Байкова в Пскове перекрыли для транспорта до 7 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 1 октября для движения автомобилей будет закрыт проезд между домами №5 и №7 по улице Байкова. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.
«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.