Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

С 18 мая в Псковской области начнется потепление

17 мая 2022 года, 15:14

Потепление в Псковской области начнётся 18 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

С 18 мая в Псковской области начнется потепление

Фото: Дарья Хваткова

«В принципе, дожди сегодня заканчиваются и уже с завтрашнего дня погода будет более солнечной», – поделилась синоптик.

Так, как рассказала Тала Нещадимова, в часы максимального прогрева (сейчас с 14:00 до 16:00) температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. В ночное время температура по прежнему останутся низкими – от 0 до +5 градусов, в некоторых районах возможны заморозки.

По предварительным прогнозам, уже 19-20 в Псковскую область придет теплая погода – около +20 градусов.

«Третья декада мая должна быть гораздо приятнее и веселее, чем первые две», – поделилась Тала Нещадимова.

К концу мая прогнозируются температуры от +16 до +20 градусов. Также повысятся и ночные температуры – до +3… +9 градусов. Небольшие кратковременные дожди в отдельных районах области могут сохраняться.

По словам Талы Нещадимовой, дождливую прохладную погоду в Псковскую область принёс циклон. По словам метеоролога, май в Псковской области обычно достаточно прохладный месяц – такая погода для региона в это время вполне характерна.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская детская поликлиника организовала ускоренную выдачу справок в детсады
Псковички Дарья Новикова и Марина Костюшко посетили «ОстроVа»
В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы
Псковский кардиолог призвала не отменять препараты от давления самостоятельно
Проект школы в Бежаницком районе стал победителем конкурса «Добрый спорт»
Фестиваль «Лешуга» за второй день посетили 13 тысяч гостей
Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области
В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку
Купание на трех пляжах Псковской области запретили

Комментарии

Авторизация
No comments
В ритме бала

Досуг / Афиша
21 декабря 08:59

В ритме бала

Псковичей приглашают окунуться в атмосферу праздника и сказки

Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку