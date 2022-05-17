С 18 мая в Псковской области начнется потепление

Потепление в Псковской области начнётся 18 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«В принципе, дожди сегодня заканчиваются и уже с завтрашнего дня погода будет более солнечной», – поделилась синоптик.

Так, как рассказала Тала Нещадимова, в часы максимального прогрева (сейчас с 14:00 до 16:00) температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. В ночное время температура по прежнему останутся низкими – от 0 до +5 градусов, в некоторых районах возможны заморозки.

По предварительным прогнозам, уже 19-20 в Псковскую область придет теплая погода – около +20 градусов.

«Третья декада мая должна быть гораздо приятнее и веселее, чем первые две», – поделилась Тала Нещадимова.

К концу мая прогнозируются температуры от +16 до +20 градусов. Также повысятся и ночные температуры – до +3… +9 градусов. Небольшие кратковременные дожди в отдельных районах области могут сохраняться.

По словам Талы Нещадимовой, дождливую прохладную погоду в Псковскую область принёс циклон. По словам метеоролога, май в Псковской области обычно достаточно прохладный месяц – такая погода для региона в это время вполне характерна.