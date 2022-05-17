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Досуг / Погода

До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 17 мая

17 мая 2022 года, 09:25

17 мая по Псковской области температура воздуха днём будет держаться на отметке +9…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 17 мая

Источник: pixabay.com

В этот день, согласно данным синоптиков, по Псковской области ожидается переменная облачность. В дневное время по территории региона пройдут кратковременные дожди. Ночью существенных осадков не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове ожидаются кратковременные осадки. Дневная температура составит +10…+12 градусов. Ночью похолодает до +2…+4 градусов.

В Великих Луках также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +11…+13 градусов, ночью – +3…+5 градусов.

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