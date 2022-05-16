Двух псковичей судили за сбыт наркотиков

Два жителя города Пскова предстали перед Псковским городским судом по обвинению в совершении 38 эпизодов сбыта наркотических средств через Интернет. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что обвиняемые с января по июнь 2019 года на территории Пскова и Псковского района сбывали наркотики и психотропные вещества, пряча их в тайники-закладки.

Мужчин признали виновными и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.