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Происшествия

Двух псковичей судили за сбыт наркотиков

16 мая 2022 года, 17:33

Двух псковичей судили за сбыт наркотиков

Два жителя города Пскова предстали перед Псковским городским судом по обвинению в совершении 38 эпизодов сбыта наркотических средств через Интернет. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что обвиняемые с января по июнь 2019 года на территории Пскова и Псковского района сбывали наркотики и психотропные вещества, пряча их в тайники-закладки.

Мужчин признали виновными и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.

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