Попутчица украла у дальнобойщика рубли и доллары в Островском районе

Полицейские в Острове оперативно раскрыли кражу денег у дальнобойщика из Белоруссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, ночью 13 мая в Острове на АЗС у белорусского водителя, 1961 года рождения, похитили 44 тыс. рублей и 360 долларов США из большегрузного автомобиля «Renault».

Как сообщают следователи, в деревне Заходы Островского района неизвестная попросила дальнобойщика подвезти ее до Острова. Водитель согласился, и когда они доехали до Острова, мужчина ненадолго покинул кабину грузовика. Вернувшись, он не обнаружил ни попутчицы, ни денег. Потерпевший сразу в ОМВД России по Островскому району.

Следственно-оперативная группа полиции сразу прибыла на место происшествия вместе с сотрудниками ГИБДД. Они оперативно установили подозреваемую – ночную пассажирку потерпевшего. Ей оказалась ранее судимая, безработная жительница Островского района, 1983 года рождения. Как сообщили в пресс-службе, подозреваемая спрятала деньги на территории той же АЗС. Полиция нашла все похищенные деньги и изъяла их. Потерпевший поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм и оперативность.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.