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Происшествия

20 иностранцев задержали псковские пограничники на границе с Евросоюзом

16 мая 2022 года, 12:25

Сотрудники пограничной службы Псковской области задержали 20 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу России с Евросоюзом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России.

20 иностранцев задержали псковские пограничники на границе с Евросоюзом

Фото пресс-службы регионального Пограничного управления ФСБ России

В общей сложности псковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения группами иностранных граждан государственной границы России.

В частности, при содействии члена добровольной народной дружины сотрудники Пограничного управления выявили в Себежском районе десять иностранных граждан, которые пытались незаконно проникнуть с территории России в Латвийскую Республику.

20 иностранцев задержали псковские пограничники на границе с Евросоюзом

Фото пресс-службы регионального Пограничного управления ФСБ России

Также псковские пограничники задержали в Пыталовском районе десять выходцев Юго-Восточной Азии, которые направлялись в сторону государственной границы Российской Федерации для дальнейшего убытия в страны Евросоюза.

«Решениями районных судов нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории страны», – отметили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

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