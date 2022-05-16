20 иностранцев задержали псковские пограничники на границе с Евросоюзом

Сотрудники пограничной службы Псковской области задержали 20 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу России с Евросоюзом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России.

В частности, при содействии члена добровольной народной дружины сотрудники Пограничного управления выявили в Себежском районе десять иностранных граждан, которые пытались незаконно проникнуть с территории России в Латвийскую Республику.

В общей сложности псковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения группами иностранных граждан государственной границы России.

Также псковские пограничники задержали в Пыталовском районе десять выходцев Юго-Восточной Азии, которые направлялись в сторону государственной границы Российской Федерации для дальнейшего убытия в страны Евросоюза.

«Решениями районных судов нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории страны», – отметили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.