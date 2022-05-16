Кратковременные осадки и до +15 градусов прогнозируют псковичам 16 мая

16 мая местами по территории Псковской области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 16 мая по Псковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет западных направлений умеренный. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +10…+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1…6 градусов выше нуля.

В Пскове прогнозируются кратковременные осадки. Дневная температура воздуха составит +13…+15 градусов, ночная – +3…+5 градуса.

В Великих Луках также возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.