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Досуг / Погода

Кратковременные осадки и до +15 градусов прогнозируют псковичам 16 мая

16 мая 2022 года, 09:30

16 мая местами по территории Псковской области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Кратковременные осадки и до +15 градусов прогнозируют псковичам 16 мая

Источник: pixabay.com

Согласно прогнозам синоптиков, 16 мая по Псковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет западных направлений умеренный. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +10…+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1…6 градусов выше нуля.

В Пскове прогнозируются кратковременные осадки. Дневная температура воздуха составит +13…+15 градусов, ночная – +3…+5 градуса.

В Великих Луках также возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

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