До +18 градусов прогнозируется в Псковской области 15 мая

15 мая на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +13…+18 градусов, ночная – +4…+9 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
15 мая на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +13…+18 градусов, ночная – +4…+9 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами по территории Псковской области пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западных направлений умеренный.
В Пскове 15 мая также возможны кратковременные осадки. Дневная температура составит +15…+17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6…8 градусов выше нуля.