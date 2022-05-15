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Досуг / Погода

До +18 градусов прогнозируется в Псковской области 15 мая

15 мая 2022 года, 10:09

15 мая на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +13…+18 градусов, ночная – +4…+9 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До +18 градусов прогнозируется в Псковской области 15 мая

Источник: pixabay.com

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами по территории Псковской области пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западных направлений умеренный.

В Пскове 15 мая также возможны кратковременные осадки. Дневная температура составит +15…+17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6…8 градусов выше нуля.

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