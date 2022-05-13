На Рижском проспекте в Пскове началась укладка верхнего слоя асфальта

Укладка верхнего слоя асфальта стартовала на Рижском проспекте в Пскове. Об этом в своем Телеграм-канале сообщили глава городской администрации Борис Елкин.
Укладка верхнего слоя асфальта стартовала на Рижском проспекте в Пскове. Об этом в своем Телеграм-канале сообщили глава городской администрации Борис Елкин.
Подрядная организация будет вести работы поэтапно. Так, сначала асфальт будет класть сначала на одной половине дорожного полотна между улицами Западной и Балтийской. Затем работы переместятся на другую сторону.
«Многие спрашивают про временную разметку: на всем участке ремонта нанесена желтая сплошная. Автомобилисты недовольны тем, что сейчас нет съезда с Рижского проспекта на улицы Рокоссовского и Печорскую», – отметил Борис Елкин.
Глава администрации Пскова уточнил, что сделано это было для обеспечения безопасности дорожного движения и для минимизации пробок на Дальнем Завеличье. «Это временно, и надо просто немного потерпеть», – подчеркнул он.
В рамках следующего этапа, по его словам, будет отремонтирован участок от улицы Западной до улицы Юбилейной. После этого на несколько ночей в Пскове ограничат движение на перекрестке улицы Юбилейной и улицы Рокоссовского. «Сейчас прорабатываем с подрядчиком этот вопрос, чтобы дискомфорт для граждан был минимальным», – сообщил Борис Елкин.
Ремонт Рижского проспекта с прилегающими пешеходными зонами в Пскове стартовал в 2020 году. Завершиться работы на одной из главных городских магистралей, выходящей на федеральную трассу А-212, должны до конца лета текущего года. Они ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».