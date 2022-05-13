На Рижском проспекте в Пскове началась укладка верхнего слоя асфальта

Укладка верхнего слоя асфальта стартовала на Рижском проспекте в Пскове. Об этом в своем Телеграм-канале сообщили глава городской администрации Борис Елкин.

Подрядная организация будет вести работы поэтапно. Так, сначала асфальт будет класть сначала на одной половине дорожного полотна между улицами Западной и Балтийской. Затем работы переместятся на другую сторону.

«Многие спрашивают про временную разметку: на всем участке ремонта нанесена желтая сплошная. Автомобилисты недовольны тем, что сейчас нет съезда с Рижского проспекта на улицы Рокоссовского и Печорскую», – отметил Борис Елкин.

Глава администрации Пскова уточнил, что сделано это было для обеспечения безопасности дорожного движения и для минимизации пробок на Дальнем Завеличье. «Это временно, и надо просто немного потерпеть», – подчеркнул он.