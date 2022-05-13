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Досуг / Погода

До +1 градуса похолодает в Псковской области в ночь на 14 мая

13 мая 2022 года, 18:25

14 мая по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +13...+18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1...6 градусов выше нуля. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В ночное время местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-западных, западных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

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