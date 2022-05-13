50 населенных пунктов Псковской области остались без света из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра без электроэнергии остались жители 50 населенных пунктов Псковской области. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, отключение электроэнергии зафиксировали в населенных пунктах Бежаницкого, Островского, Гдовского, Великолукского, Новоржевского, Невельского, Куньинского, Себежского и Опочецкого районов.

Михаил Ведерников также сообщил, что из-за сильного ветра в Опочецком районе завалило 200 метров дороги регионального значения.

«Движение восстановлено по временной схеме. Все ответственные службы занимаются устранением последствий непогоды», – подчеркнул губернатор.