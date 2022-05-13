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Происшествия

50 населенных пунктов Псковской области остались без света из-за сильного ветра

13 мая 2022 года, 14:27

Из-за сильного ветра без электроэнергии остались жители 50 населенных пунктов Псковской области. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

50 населенных пунктов Псковской области остались без света из-за сильного ветра

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

По его словам, отключение электроэнергии зафиксировали в населенных пунктах Бежаницкого, Островского, Гдовского, Великолукского, Новоржевского, Невельского, Куньинского, Себежского и Опочецкого районов.

Михаил Ведерников также сообщил, что из-за сильного ветра в Опочецком районе завалило 200 метров дороги регионального значения.

«Движение восстановлено по временной схеме. Все ответственные службы занимаются устранением последствий непогоды», – подчеркнул губернатор.

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