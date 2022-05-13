До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 мая

13 мая воздух в Псковской области прогреется до +14...+19 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцетра.

По прогнозам синоптиков, жителей области ожидает переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем ожидаются кратковременные дожди, ночь пройдет без существенных осадков. В дневное время воздух прогреется до +16...+18 градусов, ночью температура будет от +4...+6 градусов.

В Великих Луках также ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +16...+18, ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов.