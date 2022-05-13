Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 мая

13 мая 2022 года, 09:27

13 мая воздух в Псковской области прогреется до +14...+19 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцетра.

До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 мая
По прогнозам синоптиков, жителей области ожидает переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем ожидаются кратковременные дожди, ночь пройдет без существенных осадков. В дневное время воздух прогреется до +16...+18 градусов, ночью температура будет от +4...+6 градусов.

В Великих Луках также ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +16...+18, ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Против клещей в Пскове обработают 113 га зелёных зон
15-16 мая в Пскове отключат отопление
Транспортные полицейские поймали браконьеров, незаконно ловивших рыбу в Псковской области
Водитель автомобиля Ford пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса в Псковском районе
Новый сорт хрена вывели в Псковской области
Открытые соревнования по гребному спорту пройдут в Пскове
Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту
С начала года цена аренды домов в Псковской области снизилась на 24,1%
Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Псковской области 13 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг