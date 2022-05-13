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Спорт

Открытые соревнования по гребному спорту пройдут в Пскове

13 мая 2022 года, 08:27

13 мая в 16:30 в Пскове на набережной реки Великой в районе улицы Воеводы Шуйского состоится открытие турнира по гребному спорту, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Открытые соревнования по гребному спорту пройдут в Пскове

Соревнования пройдут с 13 по 14 мая. Девушкам и парням в двух возрастных категориях (2000-2005 и 2006-2007 годов рождения) предстоит соревноваться на дистанции в 1500 метров.

 На дистанции 1 тыс. метров будут бороться юноши 2008 года рождения и младше. 

В соответствии с занятыми местами в заездах в каждом классе судов будет определяться личное первенство.

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