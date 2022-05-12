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Транспорт / Инфраструктура

Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту

12 мая 2022 года, 19:38

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Палкинском районе Псковской области отремонтируют участков дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту

Фото администрации Псковской области

Согласно контракту, подрядная организация срежет поверхностный слой асфальтобетонных дорожных покрытий, а также проведет устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. После чего на обочинах устранят просадки и выполнят их укрепление. Также подрядчик засеет травой прибровочную часть обочин.

Кроме того, в рамках контракта будет выполнен ремонт водопропускных труб, примыканий, пересечений и съездов. На автобусных остановках в порядок приведут посадочные площадки и заездные карманы. Также здесь установят автопавильоны, урны и скамейки. В нормативное состояние, в том числе, будет приведено и дорожное покрытие моста через реку Кудеб.

Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту

Фото администрации Псковской области

В завершении на участке дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе будет нанесена разметка краской и термопластиком.

Финансирование ремонтных работ – свыше 230 млн рублей – ведется из федерального и областного бюджетов. Подрядная организация ООО «Дорстройсервис» должна привести дорогу в нормативное состояние до октября текущего года.

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