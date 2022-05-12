Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Палкинском районе Псковской области отремонтируют участков дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Согласно контракту, подрядная организация срежет поверхностный слой асфальтобетонных дорожных покрытий, а также проведет устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. После чего на обочинах устранят просадки и выполнят их укрепление. Также подрядчик засеет травой прибровочную часть обочин.

Кроме того, в рамках контракта будет выполнен ремонт водопропускных труб, примыканий, пересечений и съездов. На автобусных остановках в порядок приведут посадочные площадки и заездные карманы. Также здесь установят автопавильоны, урны и скамейки. В нормативное состояние, в том числе, будет приведено и дорожное покрытие моста через реку Кудеб.